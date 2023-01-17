وزير البيئة: تحويل “الحبوب” إلى “هيئة الأمن الغذائي” نقلة نوعية

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، ستسهم في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي.
ووصف الفضلي القرار بنقلة نوعية نحو دعم الجهود الوطنية في مجالات تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا أن هذا التطوير سيعزز دور الهيئة الجديدة في ممارسة مهامها واختصاصاتها في تنفيذ وإدارة برامج استراتيجية الأمن الغذائي.
ورفع الفضلي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل “مؤسسة الحبوب” إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي. وفق “أخبار 24”.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر، خلال وقت سابق اليوم (الثلاثاء)، موافقته على تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، كما وافق على مشروع الترتيبات التنظيمية لها.