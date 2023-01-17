تعرّف على خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر “أبشر”

أوضح تطبيق “أبشر” خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر المنصة.
ويمكن تنفيذ الخدمة إلكترونيًا عبر الدخول لحساب المستفيد بمنصة “أبشر”، والنقر على أيقونة “خدماتي”، ثم الدخول للخدمات العامة، وتحديدًا خدمة الكفالة.
يتبع ذلك اختيار كفالة جديدة أو استعراض الطلبات، وإدخال بيانات المكفول، ثم الضغط على أيقونة السداد والتأكد من إجمالي المبلغ، وأخيرًا إدخال بيانات البطاقات البنكية وطباعة الرقم المرجعي. وفق “أخبار 24”.
تعرف على خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة #أبشر
#المرور_السعودي pic.twitter.com/TibBWuqSF4
— المرور السعودي (@eMoroor) January 17, 2023