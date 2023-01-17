نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. استقرار الإصابات الجديدة ومعدل الوفيات
17/01/2023   6:03 م

مستجدات “كورونا”.. استقرار الإصابات الجديدة ومعدل الوفيات

+ = -
508

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، ارتفاعا طفيفا في الحالات الحرجة والتعافي، واستقرار الإصابات الجديدة والوفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الإحصاءات استقرار الإصابات الجديدة، حيث تم تسجيل 31 حالة إصابة اليوم، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 827453 إصابة بالفيروس.

وأضافت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا طفيفاً، إذ سجلت 37 حالة، بارتفاع 3 حالات عن المسجل أمس، لترتفع حالات الشفاء إلى 815098 حالة. وفق “أخبار 24”.

كما أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الحالات الحرجة، حيث تم تسجيل دخول حالة جديدة إلى العناية المركزة، لتصل إلى 22، فيما جرى تسجيل حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الوفيات أيضاً نتيجة الفيروس إلى 9546 حالة.

مستجدات “كورونا”.. استقرار الإصابات الجديدة ومعدل الوفيات

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885246241.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.