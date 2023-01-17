مستجدات “كورونا”.. استقرار الإصابات الجديدة ومعدل الوفيات

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، ارتفاعا طفيفا في الحالات الحرجة والتعافي، واستقرار الإصابات الجديدة والوفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصاءات استقرار الإصابات الجديدة، حيث تم تسجيل 31 حالة إصابة اليوم، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 827453 إصابة بالفيروس.
وأضافت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا طفيفاً، إذ سجلت 37 حالة، بارتفاع 3 حالات عن المسجل أمس، لترتفع حالات الشفاء إلى 815098 حالة. وفق “أخبار 24”.
كما أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الحالات الحرجة، حيث تم تسجيل دخول حالة جديدة إلى العناية المركزة، لتصل إلى 22، فيما جرى تسجيل حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الوفيات أيضاً نتيجة الفيروس إلى 9546 حالة.