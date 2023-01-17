“رينو” و”جيلي” تتطلعان للتعاقد مع “أرامكو” كمستثمر وشريك بمشروع للمحركات

قالت 3 مصادر مطلعة، إن شركتي “رينو” و”جيلي” للسيارات تعملان على التفاصيل النهائية للتعاقد مع شركة “أرامكو” كمستثمر وشريك لتطوير وتوريد محركات البنزين والتقنيات الهجينة.
وأضافت المصادر في حديثها لوكالة “رويترز”، أن “أرامكو” دخلت في مناقشات متقدمة للاستحواذ على حصة تصل إلى 20% في شركة تقنية مجموعات نقل الحركة لجيلي ورينو التي سبق إعلانها وتعمل الشركتان على تأسيسها.
وبيّنت المصادر أنه سيكون لـ”رينو” و”جيلي” حصة تبلغ 40% لكل منهما في المشروع المشترك، والذي من المقرر أن يجمع بين جانب من الإنتاج الحالي لمحركات الاحتراق لشركة “رينو” وتقنية “جيلي” لمحركات البنزين والهجينة والأصول ذات الصلة.
وأضافت أن المشروع المشترك الجديد يهدف إلى تطوير محركات بنزين وأنظمة هجينة أكثر كفاءة، في وقت ينصب فيه تركيز معظم قطاع صناعة السيارات على تكثيف رأس المال على التحول إلى السيارات الكهربائية البحتة.
وفي السياق، أفادت وثيقة أعدتها الشركتان ونقلت الوكالة فحواها، أن الهدف من الخطوة هو إنشاء شركة لمجموعات نقل الحركة هذا العام بطاقة إنتاجية تزيد على 5 ملايين محرك منخفض الانبعاثات وهجين وناقل حركة سنوياً.
وأوضحت الوثيقة أن الاستثمار سيُستخدم لدعم تطوير تقنيات خفض انبعاثات الكربون لمحركات البنزين، مشيرة إلى أن “أرامكو” ستساهم أيضا في البحث والتطوير لتقنيات مجموعات نقل الحركة، وخاصة حلول الوقود الاصطناعي وتقنيات الهيدروجين من الجيل التالي. وفق “أخبار 24”.
وأعلنت “أرامكو”، العام الماضي، شراكة مع شركة “هيونداي موتور” لدراسة أنواع الوقود المتقدمة التي يمكن استخدامها في المحركات الهجينة لتقليل انبعاثات السيارات من ثاني أكسيد الكربون.