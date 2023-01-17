“هدف”: توظيف 400 ألف مواطن ومواطنة بالقطاع الخاص خلال عام 2022

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن إسهامه في دعم توظيف 400 ألف مواطن ومواطنة عبر برامجه ومبادراته للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال عام 2022.
وقال مدير عام الصندوق تركي الجعويني، إن الصندوق يعمل وفق شراكة فعالة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لدعم وتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل.
وأشار إلى أن تنامي أعداد من تم دعم توظيفهم واستفادتهم من خدمات وبرامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد من الأفراد ومنشآت القطاع الخاص، يأتي ضمن جهود الصندوق في تلبية متغيرات ومتطلبات سوق العمل وتحسين كفاءته.
وأوضح الجعويني أن عدد المستفيدين والمستفيدات من خدمات وبرامج التدريب والتمكين والإرشاد التي قدمها الصندوق خلال العام الماضي تجاوز 1.49 مليون مستفيد ومستفيدة، كما تجاوز عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق خلال ذات العام 138 ألف منشأة في مختلف قطاعات سوق العمل ومن مختلف مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.
ولفت النظر إلى أن إجمالي المبالغ المصروفة على برامج دعم التدريب والتمكين خلال العام الماضي بلغت 6 مليارات ريال.