“مكافحة المخدرات” تعلن نتائج القبول المبدئي على رتبة جندي “رجال”

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة جندي (فني موسيقى – أعمال وسائل رقابية حية) رجال.
وأوضحت أن الحضور بالزي الرياضي في مقر القبول والتسجيل بالمديرية بمدينة الرياض (طريق الدمام بالقرب من كلية نايف للأمن الوطني ومعهد المديرية العامة للجوازات) حسب اليوم والوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح بالرسالة النصية. وفق “أخبار 24”.
ولمعرفة نتائج القبول المبدئي والمتطلبات، دعت المديرية المتقدمين إلى زيارة الرابط.