برعاية “أرامكو”.. إطلاق “فورمولا 1 في المدارس” استعدادا للنهائيات بسنغافورة

كشفت شركة “أرامكو”، اليوم (الثلاثاء)، أنه برعاية منها أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، برنامج “فورمولا 1 في المدارس” لعام 2023 بمشاركة نحو 200 طالبٍ وطالبة من 5 مدن بالمملكة، استعدادًا لمرحلة التدريب والتأهيل وصولًا لمرحلة النهائيات الدولية التي ستستضيفها سنغافورة في سبتمبر المقبل.
وأضافت أنه تم اختيار 25 مدربًا من مهندسين وأكاديميين بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، استكمالًا للبرنامج الذي بدأ العام الماضي، إذ تمكنت 3 فرق سعودية من المشاركة في التصفيات النهائية التي نُظمت في حلبة “سيلفرستون” بالمملكة المتحدة في يوليو الماضي.
وقال نائب الرئيس للشؤون العامة في “أرامكو”، طلال المري، إن رعاية الشركة لبرنامج “فورمولا1 في المدارس” تأتي تأكيدًا على الدور الذي تسعى إليه لتحفيز الطاقات الشبابية، وإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتلبية احتياجاته.
وأضاف أن اتساع نطاق البرنامج لعدد من مدن المملكة، مثل الظهران، والرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والأحساء، وزيادة عدد الطلاب والمدربين هذا العام، يعد جزءًا من رسالة مبادرات “أرامكو” الداعمة للموهوبين عبر تطوير قدراتهم الابتكارية والإبداعية.
ويستهدف “فورمولا1 في المدارس” هذا العام الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15- 16 عامًا، وتم إدراج معايير جديدة تستند على تلك التي تعتمدها مؤسسة “موهبة”، إلى جانب اختبار الطلاب وخضوعهم لعدة مراحل قبل البدء بمرحلة التدريب على أيدي خبراء ومدربين معتمدين. وفق “أخبار 24”.
ووصلت الفرق المشاركة العام الماضي إلى مراتب متقدمة في التصفيات النهائية التي شاركت بها 52 دولة كان من بينها 3 دول عربية، وهي المملكة، والإمارات، والبحرين، و49 دولة أوروبية، تنافست جميعها على تقديم النموذج الأسرع المطابق لأحكام وقوانين هندسية علمية.
وشهد البرنامج العام الماضي مشاركة 25 طالبًا وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والأهلية، وتأهل 18 منهم بمعدل 3 فرق بادرت بعرض تصاميم تحاكي سيارات “فورمولا1” بعد خضوعهم لمرحلة تدريب بإشراف من مركز “إثراء”.