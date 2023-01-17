أصبحت المملكة محط أنظار عشاق الرياضة حول العالم نظرًا لاستضافة وتنظيم العديد من الأحداث والبطولات المهمة والمؤثرة عالميًا في الألعاب المختلفة وليس في كرة القدم فقط مع الوضع في الاعتبار أنها اللعبة الأكثر شعبية وتحظى بالاهتمام الأكبر وذلك خلال شهر يناير الجاري.
وفي الأيام الماضية استضافت الرياض العديد من الأحداث المؤثرة التى جذبت اهتمام العالم على الصعيد الإعلامي أو الجماهيري، وعلى سبيل المثال تابع الملايين احتفالية تقديم أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعبًا في نادي النصر، كما جذب السوبر الإسباني عشاق الساحرة المستديرة، إضافة إلى ذلك نال رالي داكار استحسان عشاق السباقات والأرقام القياسية.
وفي الأيام المقبلة، تنتظر الجماهير أحداثًا أخرى على مستوي عالمي مثل نهائي السوبر الإيطالي بين العريقين ميلان وإنتر، إضافة إلى ذلك ستكون هناك مواجهة من نوع خاص في نهائي كأس موسم الرياض بين نجوم النصر والهلال بقيادة رونالدو أمام باريس سان جيرمان بقيادة ميسي ومبابي ونيمار.
صفقة رونالدو التاريخية
جذب حفل تقديم أسطورة كرة القدم العالمية كريستيانو رونالدو لاعبًا في صفوف النصر أنظار كل وسائل الإعلام العالمية.
وقدم نادي النصر صفقته التاريخية في حفل كبير على ملعب مرسول بارك بحضور الآلاف من أنصار الفريق، ووسط حضور عائلة النجم البرتغالي.
الصحف العالمية علقت على أجواء وكواليس حفل تقديم النجم البرتغالي بعد التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية بعدما فسخ عقده بالتراضي مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.
السوبر الإسباني
ومن الأحداث الرياضية البارزة التى استضافتها المملكة السوبر الإسباني الذى توج بلقبه فريق برشلونة على حساب غريمه الأزلي ريال مدريد بعدما فاز عليه بنتيجة 3-1 في المباراة التى جمعتهما على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وتأتي استضافة المملكة العربية السعودية للبطولة الإسبانية الكبرى للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن كانت قد احتضنت نسختين سابقتين؛ حيث أقيمت الأولى في محافظة جدة عام 2020م، وتوّج بلقبها فريق ريال مدريد، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره أتليتكو مدريد، فيما أقيمت النسخة الثانية في العاصمة الرياض في شهر يناير من العام الماضي 2022م، بتواجد أربعة فرق؛ هي (ريال مدريد- أتليتكو مدريد- برشلونة- أتليتك بلباو)، وتوّج بلقبها -أيضًا- فريق ريال مدريد؛ بعد فوزه على منافسه أتليتك بلباو.
رالي داكار
ومن الأحداث الرياضية المهمة التى استضافتها المملكة أيضًا، النسخة الرابعة من رالي داكار السعودية 2023، التي تعدُّ الـ 45 في تاريخ الرالي، شهدت مشاركة 820 سائقاً وملاَّحاً في جميع فئات الرالي الست.
وتوج بطل الراليات القطري ناصر العطية، بلقب رالي داكار 2023، للمرة الخامسة في مسيرته والثانية توالياً بعد أن حسم صدارة تلك النسخة.
وجاء تتويج ناصر العطية بلقب رالي دكار الصحراوي في فئة السيارات للمرة الخامسة في مسيرته بعد أعوام 2011 و2015 و2019 و2022، مع نهاية المرحلة الـ 14 الأخيرة التي أقيمت في الدمام بالمملكة حيث أقيم الرالي للعام الرابع توالياً.
وتقدم العطية بفارق أكثر من ساعة عن الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف)، بطل العالم للراليات 9 مرات، في حين حلّ الشاب البرازيلي لوكاس مورايس (تويوتا) ثالثاً متأخراً بفارق 1:1.13 ساعة.
مواجهة ميسي ورونالدو
وتنتظر الجماهير خلال الأيام المقبلة عودة مواجهات النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد بعدما ظلا لسنوات طويلة يجذبان كل الأنظار في كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، وستتجدد تلك المواجهة لكن في الرياض هذه المرة.
أعلن مدير فريق موسم الرياض، ونجم المنتخب السعودي ونادي الشباب السابق خالد الشنيف، عن قائمة الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر، لمواجهة باريس سان جيرمان، الخميس القادم على “كأس موسم الرياض” ضمن فعاليات موسم الرياض 2022.
وسيلعب باريس سان جيرمان بكامل نجومه وعلى رأسهم الثلاثي: ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، ونيمار ضد فريق موسم الرياض بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، وسالم الدوسري نجم الهلال.
وستصاحب المباراة أنشطة ترفيهية وعروض ضوئية وألعاب نارية تسهم في خلق جو من المرح للجمهور الذي يتوقع أن يملأ مقاعد استاد الملك فهد الدولي بالرياض، فيما يعِد موسم الرياض 2022 جمهوره بمواصلة إمتاعهم بأحداث تفوق الخيال، حيث تستمر مناطقه في إبهار الزائرين بالمفاجآت المتتالية، وتقديم مزيج من التجارب العالمية والمحلية الشيقة.
السوبر الإيطالي
أيضًا ينتظر عشاق كرة القدم خصوصًا الإيطالية المواجهة المرتقبة بين إنتر ميلان وغريمه إيه سي ميلان ضمن كأس السوبر الإيطالي.
ويستضيف استاد الملك فهد (الدرة) مباراة الفريقين يوم 18 يناير المقبل في لقاء مرتقب بين قطبي مدينة ميلانو.
ويدخل ميلان اللقاء بصفته حامل لقب الدوري الإيطالي، فيما يلعب إنتر بصفته بطل النسخة الأخيرة من كأس إيطاليا.
وفق “أخبار 24”.