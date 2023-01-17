مسلي آل معمر لـ”أوسبينا” : “ستعودي أقوي.. الجميع بانتظارك”

وجه رئيس نادي النصر مسلي آل معمر رسالة إلى حارس الفريق دافيد أوسبينا بعدما تعرض لإصابة قوية دفعته لإجراء عملية جراحية.
وقال رئيس نادي النصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”ستعود أقوى أوسبينا، الجميع بانتظارك”
وأعلن نادي النصر، خضوع حارس مرماه دافيد أوسبينا لعملية جراحية ناجحة اليوم الثلاثاء.
وأشار نادي النصر، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن الحارس سيبدأ برنامجه التأهيلي خلال الأيام المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وتمت العملية في العاصمة الإسبانية، مدريد على يد الجراح الإسباني مانويل لييس وأنطونيو فوروري وبإشراف طبيب النادي.
ستعود أقوى اوسبينا، الجميع بانتظارك @D_Ospina1 https://t.co/s3V8xbBgfM
— مسلّي آل معمر (@musalli9) January 17, 2023