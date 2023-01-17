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رياضة > 4 برونزيات سعودية في البطولة العربية للمبارزة
17/01/2023   10:49 م

4 برونزيات سعودية في البطولة العربية للمبارزة

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حصد المنتخب السعودي للمبارزة 4 ميداليات برونزية في ثاني أيام البطولة العـربية للعمـومي للمبارزة المقامة حاليا في مملكة البحرين، حيث حققت ندى عابد لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة، الميدالية البرونزية في سلاح الابيه، وانتزعت الحسناء الحماد الميدالية البرونزية في سلاح السايبر.

وفي منافسات الرجال حقق جواد الداوود لاعب المنتخب السعودي للمبارزة، الميدالية البرونزية لسلاح الابيـه، فيما نال مشــاري البشــير برونزية سلاح السايبر.

وستختتم غدًا الأربعاء مشاركة المنتخب السعودي (رجال) لسلاح الابيه “فرق” ولاعبات المنتخب السعودي (سيدات) لسلاحي الابيه والسايبر. وفق “أخبار 24”.

4 برونزيات سعودية في البطولة العربية للمبارزة

رياضة
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