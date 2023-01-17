الرميحي يهنئ العراق وعمان على وصولهما لنهائي خليجي زين 25

قدم جاسم سلطان الرميحي أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي تهانيه إلى منتخبي العراق وعمان لوصولهما إلى نهائي خليجي زين 25 وتمنى لهما التوفيق في نهائي البطولة وتقديم صورة طيبة تليق بختام منافسات حفلت بكل شئ، وحضور جماهيري متميز يؤشر على العشق والشغف الكروي لدى جماهير البصرة والعراق في كرة القدم.
و قال الرميحي: “إن المنتخبات التي تستحق هي التي وصلت إلى نصف نهائي البطولة وبالتالي لابد أن يكون هناك طرفان بالنهائي وهو ما حصل وتأهل العراق وعمان، وتمنى أمين عام اتحاد كأس الخليج لكرة القدم حظا أوفر لمنتخبي قطر والبحرين في البطولات والاستحقاقات القادمة”.
وأوضح: “أما القمة الكروية بين العراق وعمان ستكون إن شاء الله حافلة بكل شيء وترتقي إلى الحضور الجماهيري المتوقع بالنهائي، كما ثمن الرميحي دور الجماهير في إنجاح هذا التجمع الكروي الخليجي الممتع وتشجيعها الرائع والواعي طوال أيام البطولة وفي كل المباريات التي جرت وشهدت حضورا لافتا”. وفق “أخبار 24”.
وأشار أمين عام اتحاد كأس الخليج إلى أن خليجي زين 25 ستبقى نقطة مضيئة في بطولات كأس الخليج العربي، كما أشاد بجهود كل الأطراف التي ساهمت في النجاح الكبير.