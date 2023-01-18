“الغذاء والدواء” تحذر من استخدام مضادات الالتهاب غير “الاستيرويدية”

حذرت هيئة الغذاء والدواء، أمس (الثلاثاء)، من استخدام مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية مثل “أيبوبروفين”، مشيرة إلى أنها تزيد احتمالية حدوث نزيف في الجهاز الهضمي
وأشارت الهيئة إلى أن مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية، أدوية تُستخدم لتخفيف الألم المؤقت والالتهابات وبعض الأمراض المزمنة، وتنقسم إلى أدويـة وصفية وغير وصفية مثـل: أيبوبروفين lbuprofen وديكلوفيناك Dictofenac.
وأوضحت أن استخدام المضادات غير “الاستيرويدية”، تسبب احتمالات حدوث نزيف في الجهاز الهضمي بسبب الاستخدام اليومي أو المنتظم، وأيضا بسبب التدخين وشرب الكحول ومن لديهم تاريخ مع قرحة المعدة ومن لديه مرض متقدم بالكبد وأيضا للأشخاص الأكبر من 65 عاما.
وقالت إنه لتقليل مخاطر استخدام مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية”، يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي بالتاريخ الطبي الكامل شاملا أي تاريخ مع أمراض الأوعية الدموية القلبية أو قرحات المعدة لموازنة المخاطر والمنافع، ويجب استخدام أقل جرعة فعالة بأقصر فترة ممكنة وعند إتمام 10 أيام فأكثر يجب مراجعة الطبيب.
وفق “أخبار 24”.