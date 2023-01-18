هل يُعاني النصر بعد إصابة حراسه الثلاثة؟

أعلن نادي النصر، خضوع حارس مرماه دافيد أوسبينا لعملية جراحية ناجحة يوم أمس الثلاثاء، بعد إصابته خلال مباراة فريقه أمام الشباب ليُعلن ناديه غياب حارسه الكوستاريكي عن الملاعب لمدة 6 أسابيع.
ولكن لا يبدو أن أوسبينا هو الضربة الوحيدة في مركز حراسة المرمى بنادي النصر؛ إذ أشارت تقارير صحفية إلى أن الجهاز الطبي بفريق النصر قد أخبر المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا بأزمتين أخريين في المركز ذاته وهما إصابة الحارس البديل وليد عبدالله في ركبته ومن ثمّ حاجته لفحص بالأشعة للتأكد منها بشكل دقيق وحاجة الحارس الثالث أمين بخاري لتقوية في عضلة الفخذ، حتى يتعافى من آلام الإصابة السابقة بشكل نهائي، ويخضع على إثرها لتدريبات مكثفة داخل أحد المراكز المتخصصة في الرياض.
وهنا لا يتبقى للمدرب الفرنسي رودي جارسيا سوى حارس مرمى فريق درجة الشباب نواف العقيدي وهو الموقف الذي لن يكون جيدًا لنادي النصر الذي يتصدر النسخة الحالية من دوري روشن بعد مرور 13 جولة برصيد 30 نقطة.
صحيفة ماركا الإسبانية، كشفت أحد الحلول التي يُفكر بها مسؤولو نادي النصر لحل أزمة حراسة مرمى الفريق؛ إذ أوضحت خلال تقرير لها بدخول مسؤولي النادي في مفاوضات لضم حارس مرمى منتخب كوستاريكا وباريس سان جيرمان الفرنسي كيلور نافاس.
الصحيفة الإسبانية التي كانت قد انفردت بخبر صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لفتت الانتباه إلى أن المفاوضات بين النصر والحارس الكوستاريكي جارية وقد تنتهي خلال الأسبوع الجاري عندما يلتقي فريق نافاس باريس سان جيرمان بنجوم النصر والهلال.
أرقام أوسبينا مع النصر
وشارك أوسبينا ـ صاحب الـ 34 عامًا ـ بقميص النصر في 14 مباراة؛ حيث سكن شباكه 6 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات.
أرقام وليد عبدالله مع النصر
وشارك صاحب الـ 36 عامًا بقميص نادي النصر في 74 مباراة؛ حيث سكن شباكه 85 هدفًا فيما حافظ على نظافة شباكه في 22 مباراة. وفق “أخبار 24”.
أرقام أمين بخاري مع النصر
وشارك صاحب الـ 25 عامًا بقميص النصر في 11 مباراة؛ حيث سكن شباكه 12 هدفًا وحافظ على نظافتها في 4 مباريات.