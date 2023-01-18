وزير الرياضة عن السوبر الإيطالي: دعم قيادتنا يمنحنا المزيد لاستضافة أكبر الأحداث

أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن فخره باستضافة المملكة حدثا رياضيا عالميا جديدا مثل السوبر الإيطالي.
وقال وزير الرياضة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “حدث رياضي جديد في المملكة.. دعم قيادتنا -حفظها الله – يمنحنا المزيد من التمكين لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية”.
وتستضيف المملكة العربية السعودية، مساء الأربعاء 18 يناير 2023م، عند الساعة (10) مساءً، مواجهة إيطالية مرتقبة، تجمع الجارين إيه سي ميلان وإنتر ميلان على لقب كأس السوبر الإيطالي، في ملعب الملك فهد بمدينة الرياض، في حدث عالمي تنظمه وزارة الرياضة، كإحدى الفعاليات الرياضية الدولية التي يضمها موسم الدرعية 2022 في نسخته الثانية. وفق “أخبار 24”.
حدث رياضي جديد في المملكة🇸🇦
دعم قيادتنا -حفظها الله – يمنحنا المزيد من التمكين لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية🙏🇸🇦 pic.twitter.com/sV7lcxvJu1
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) January 17, 2023