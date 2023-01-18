إيقاف آل حميدان لاعب البحرين 3 مباريات بسبب “حركة غير لائقة” في قبل نهائي خليجي 25

قررت لجنة الانضباط لبطولة كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 25” المقامة في العراق اليوم الثلاثاء إيقاف مهدي فيصل آل حميدان لاعب منتخب البحرين ثلاث مباريات “بسبب حركة غير لائقة” بعد نهاية مباراة الدور قبل النهائي أمام عمان.
وقالت اللجنة في بيان “بعد مشاهدة مقطع فيديو يوضح الحالة المعروضة أمام اللجنة تبين لها قيام اللاعب مهدي فيصل آل حميدان بحركات غير مهذبة لتصدر العقوبة بحق اللاعب استنادا على المادة رقم (61) الفقرة 2 من لائحة الانضباط باتحاد كأس الخليج لكرة القدم”، مضيفة أنه سيتم تغريم اللاعب أيضا.
وأحرز جميل اليحمدي هدفا مذهلا قبل سبع دقائق من النهاية ليصعد بمنتخب عمان إلى نهائي كأس الخليج بالفوز 1-صفر على البحرين حاملة اللقب في البصرة أمس الاثنين. وفق “أخبار 24”.
ومع اقتراب الوقت الأصلي من نهايته وصلت تمريرة إلى اليحمدي خارج منطقة الجزاء ليسددها مباشرة مذهلة في الزاوية العليا لمرمى سيد جعفر.
وتأهلت عمان لمواجهة العراق البلد المضيف في النهائي يوم الخميس، وكان العراق فاز 2-1 على قطر.