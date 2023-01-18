طقس اليوم.. انخفاض الحرارة بمعظم المناطق ورياح نشطة بالرياض ومكة والمدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين تؤثر رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، تمتد الى أجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.
وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (29 درجة بمكة المكرمة وجدة، و22 درجة بالمدينة المنورة، و17 درجة بالرياض، و18 درجة بالدمام، و19 درجة في أبها).