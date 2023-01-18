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جديد المحليات > قبل ساعات من اختتامه.. 41 ألف ريال للوحة بمزاد “أبشر” للوحات المميزة
18/01/2023   8:59 ص

قبل ساعات من اختتامه.. 41 ألف ريال للوحة بمزاد “أبشر” للوحات المميزة

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وصل سعر لوحة سيارة بمزاد اللوحات المميزة الإلكتروني الذي تقيمه الإدارة العامة للمرور عبر منصة “أبشر”، إلى نحو 41 ألف ريال، وذلك قبل ساعات من اختتام المزاد اليوم.

وأظهرت منصة “أبشر”، حصول اللوحة (م د ن 4) على أعلى مزايدة حيث وصلت حتى الآن إلى أكثر من 40.9 ألف ريال، فيما وصلت المزايدة في اللوحة (د و ن 55) إلى 30 ألف ريال، واللوحة (ع س ل 59) إلى أكثر من 26.6 ألف ريال.

ووصلت المزايدة على اللوحة (ا ل ب 11) إلى 24.6 ألف ريال، وعلى اللوحة (ع ط ر 82) إلى 20.7 ألف، وعلى اللوحة (ر ر س 9999) إلى نحو 18 ألف ريال، فيما وصلت المزايدة على عدد من اللوحات الأخرى إلى أكثر من 15 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.

قبل ساعات من اختتامه.. 41 ألف ريال للوحة بمزاد “أبشر” للوحات المميزة

جديد المحليات
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