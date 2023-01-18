“STC” تبيع أرضًا فضاء في الخبر بقيمة 1.37 مليار ريال

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، اليوم (الأربعاء)، بيع الأرض الفضاء المملوكة لها والواقعة في مدينة الخبر في مزاد علني.
وأوضحت أن الأرض تقع في حي المرجان جنوب منطقة العزيزية على طريق الملك فهد، ويتخطى إجمالي مساحتها 4,1 مليون متر مربع، وتم بيعها بـ1.37 مليار ريال بسعر 336 ريالا للمتر المربع الواحد.
وأضافت أن شروط الصفقة تضمنت دفع عربون غير مسترد بمبلغ 10 ملايين ريال لصالحها، بجانب تحرير سند لأمر بمبلغ 1,368 مليون ريال باسم شركة الاتصالات السعودية.
وأكدت أن قائمة الربح أو الخسارة الأولية الموحدة لها ستتأثر بهذه الصفقة إيجاباً بمبلغ 1,296 مليون ريال تقريباً، وذلك عند استكمال كافة إجراءات البيع والتي من المتوقع أن تتم خلال 120 يوماً من تاريخ إبرام الصفقة.
ونوهت بأنها ستستخدم المبلغ المحصل من هذه الصفقة في دعم الشركة وتحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى النمو والتوسع، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة. وفق “أخبار 24”.