أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، إطلاق خدمة الشحن الملاحية الجديدة (2 Indamex) من وإلى ميناء جدة الإسلامي؛ والتي ستسهم في تعزيز حركة الصادرات والواردات بالميناء.
وقالت الهيئة إن إضافة هذه الخدمة ستسهم في تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية، لتعزيز الحركة التجارية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.
وأوضحت أن الخدمة الجديدة، تربط المملكة بالمحيط الهندي وأمريكا الشمالية؛ انطلاقًا من ميناء قاسم في باكستان، مرورًا بميناءي: “موندرا، وجواهر لال نهرو” في الهند، وميناء جدة الإسلامي، وعبورًا إلى موانئ: “نورفولك، وتشارلستون، وسافانا” في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأبحرت أول سفينة “MV. SWANSEA V. 006W” على الخدمة الملاحية الجديدة من ميناء جدة الإسلامي في 11 يناير الجاري بطاقة استيعابية تتراوح بين “4600-6966” حاوية قياسية مما يعزز حركة الواردات والصادرات الوطنية، ويزيد من الفرص التنافسية بين خدمات الشحن الملاحية.
وتضيف الخدمة الجديدة ميزات تنافسية إلى الميناء كونه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر في التجارة البحرية العابرة، ومسافنة الحاويات والبضائع، إذ تَردُ عَبره 75% من حجم التجارة البحرية والمسافَنة الواردة عبر موانئ المملكة، ويُعد أكبر ميناء محوري في المنطقة وأكبر موانئ المملكة من حيث الحجم والمناولة.
إضافة خدمة الشحن الملاحية المشتركة الجديدة “Indamex 2″؛ التي تسهم في تعزيز حركة الصادرات والواردات من وإلى #ميناء_جدة_الإسلامي، وتربط المملكة بالمحيط الهندي وأمريكا الشمالية. pic.twitter.com/mbbjl1hsAT
— مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) January 18, 2023
وفق “أخبار 24”.