“المقيطيب”: تطوير البنية التحتية للفعاليات بمستوى عالمي يُحقق الطموح السعودي

قال الرئيس التنفيذي لشركة “آد” لتنظيم المعارض وإقامة الفعاليات عبدالعزيز المقيطيب، إن إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري سينقل قطاع الفعاليات إلى أفاق جديدة.
وأبان المقيطيب في تصريح لـ”أخبار 24″ أن الصندوق تأسس لتطوير بنية تحتية للفعاليات على مستوى عالمي؛ بما يحقق الطموح السعودي في قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة.
وأوضح أن الصندوق يهدف إلى التطوير المباشر لأكثر من 35 موقعاً فريداً حول المملكة، وإضافة قيمة ليس للمواقع التي يستهدف تطويرها فحسب، ولكن أيضاً في المجتمعات المرتبطة بها.
وأشار إلى أن المواقع الفريدة التي سيتم بناؤها ستعزز جاذبية تلك المناطق، من زيادة أعداد الزوار ورفع قيمة الأراضي والعقارات المحيطة، والدفع نحو المطالبة بالتطوير، ويتضمن ذلك قطاعات الضيافة وتجارة التجزئة والأطعمة والمشروبات.
وأبان المقيطيب أن الصندوق سيتيح فرصاً مربحة للمستثمرين المحليين والدوليين وذلك عبر مجموعة متنوعة من البنى التجارية، ويشمل ذلك الاستثمار المباشر، ونماذج شراكة مختلفة بين القطاعين العام والخاص، والمنتجات المالية المبتكرة.
ولفت إلى أن الصندوق يعمل مع أكبر البنوك وشركات الاستثمار الدولية لهيكلة هذه الفرص بما يتماشى مع أفضل الممارسات في السوق، وأنه لا يكتفي بتقديم فرص استثمارية للمواقع فحسب، بل يتضمن كل موقع مخططاً رئيسياً أشمل، لتطوير المناطق المحيطة، وذلك لتوسيع مجال التأثير الاقتصادي والاجتماعي.