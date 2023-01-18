تسليم وحدات سكنية لأسر مستفيدة من مشروع “الإسكان التنموي” بسكاكا

سّلم أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، اليوم (الأربعاء)، مفاتيح الوحدات السكنية للمستفيدين من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي بمدينة سكاكا.
وجرى تسليم الوحدات السكنية لـ 12 أسرة من الأسر الأشد حاجة، بمكتب أمير المنطقة، بحضور الأمين العام للمؤسسة الدكتور أحمد العرجاني ووفد من المؤسسة.
واستمع الأمير إلى شرح عن المشروعات والمنشآت الحضارية التي تقدمها المؤسسة في خدمة فئات المجتمع، وتوفير السكن للفئات الأشد حاجة وتحسين مستوياتهم التعليمية والمهنية والمعيشية.
وأشاد الأمير بمشاريع المؤسسة الموجهة للمواطن والتي تأتي انعكاسا لدعم الدولة برامج الإسكان التنموي والتي تهدف لتوفير سبل الرفاهية لأبناء هذا الوطن.
وفق “أخبار 24”.