وقّع الصندوق السعودي للتنمية، اليوم (الأربعاء)، اتفاقية بقيمة 80 مليون دولار، لتمويل توسعة جامعة جزر الهند الغربية الخمس في دولة أنتيغوا وبربودا.
وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى قطاع التعليم العالي وتعزيز الابتكار العلمي، وإضافة مرافق تعليمية إضافية، مما يسهم في تعزيز خدمات التعليم على مستوى دول البحر الكاريبي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتُعد هذه الاتفاقية الأكبر من نوعها لتمويل مشروع تنموي تعليمي في دول البحر الكاريبي الممتدة من الجنوب الشرقي في أمريكا الشمالية، وشرق أمريكا الوسطى، وإلى الشمال والشرق من أمريكا الجنوبية.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء 7 مبانٍ، صُممت وفق نظام حفظ الطاقة لتوائم حلول الطاقة النظيفة والمبتكرة، وسيسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعة من 600 إلى نحو 5 آلاف طالب وطالبة سنويًا، فضلًا عن تطوير الخدمات التعليمية في الجامعة.
وأكد الصندوق أن المشروع يأتي لزيادة حصول السكان وأعضاء منظمة دول شرق البحر المتوسط الكاريبي على التعليم العالي، بالإضافة إلى زيادة النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف المباشرة وغير المباشرة بها، كما يهدف من تمويله إلى توسعة نطاق عملياته في دول الكاريبي.
يذكر أن أنتيغوا وبربودا أصبحت بموجب هذه الاتفاقية الدولة رقم 85 من مجموع الدول التي يموّلها الصندوق في شتى أنحاء العالم.
وفق “أخبار 24”.