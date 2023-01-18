“الثقافة” تنظم لقاءً للتعريف ببرنامج الابتعاث وفرص التحصيل العلمي التي يقدمها

نظمت وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة فنون العمارة والتصميم، لقاءً افتراضياً عن برنامج الابتعاث الثقافي وما يتضمنه من فرص للتحصيل العلمي والمعرفي في أبرز الجامعات العالمية والمؤسسات الأكاديمية.
وتضمن اللقاء شرح آلية التقديم للالتحاق بالبرنامج والحصول على القبول مع تسليط الضوء على التخصصات الثقافية والفنية؛ وتحديداً في مجال العمارة والتصميم.
واستعرض اللقاء قائمة بالجامعات العالمية التي استهدفها البرنامج، ومن بينها 10 جامعات متخصصة في قطاع العمارة والتصميم؛ استقبلت 201 مبتعث في 10 تخصصات من بين 716 مبتعثاً في كافة التخصصات الثقافية.
ويتيح البرنامج فرصاً نوعية للطلاب والطالبات، ضمن مساري الحاصلين على قبول مسبق، والدارسين على حسابهم الخاص، وذلك في جميع التخصصات الثقافية والفنية المندرجة ضمن قطاعات وزارة الثقافة وهي: الأزياء وفنون العمارة والتصميم والمتاحف والمكتبات وفنون الطهي والآثار والتراث والآداب واللغات واللغويات والأفلام والفنون البصرية والمسرح والموسيقى وعلوم وتكنولوجيا الأغذية. وفق “أخبار 24”.