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جديد المحليات > عرض عسكري نسائي بحفل تخريج 211 مجندة سعودية
18/01/2023   6:01 م

عرض عسكري نسائي بحفل تخريج 211 مجندة سعودية

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شهد مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالمديرية العامة للسجون، حفل تخريج 211 مجندة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الثالثة.

وتم تأهيل الخريجات بالمهارات الميدانية والعلوم الأمنية، التي تمكنهن من أداء واجبهن بكفاءة في ميادين العمل الميداني والأمني، وقدمن عرضًا عسكريًا، اشتمل على الفرضيات والمهارات المكتسبة خلال فترة التدريب.

وجاء حفل التخرج برعاية وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وحضور مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، وممثلين من القطاعات الحكومية وذوي الخريجات.

وهنأ مدير عام السجون، الخريجات، مؤكدًا أهمية استشعار المسؤولية والعمل بإخلاص وتفانٍ وبذل قصارى جهدهن في خدمة الوطن.

مديرية السجون" تخرج 211 مجندة بدورة الفرد الأساسي

مديرية السجون" تخرج 211 مجندة بدورة الفرد الأساسي

مديرية السجون" تخرج 211 مجندة بدورة الفرد الأساسي

مديرية السجون" تخرج 211 مجندة بدورة الفرد الأساسي

وفق “أخبار 24”.

عرض عسكري نسائي بحفل تخريج 211 مجندة سعودية

جديد المحليات
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