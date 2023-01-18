فعالية مدينة الشتاء في جبل القارة تجذب السياح من داخل وخارج المملكة

انطلقت فعالية مدينة الشتاء في جبل القارة بمحافظة الأحساء، والتي تستمر إلى الشهر القادم، وتضم عروضا حية وجلسات عديدة ومتنوعة وسط الجبل، وتتميز الفعالية بنقل الواقع الحي لطبيعة الجبال سواء كانت الجوانب الجغرافية أو التاريخية.
وتم إضافة العديد من الجوانب الفنية ليستمتع السائحون والزوار بأجواء الشتاء بين الصخور والكهوف، بدءًا من الأكواخ الأوروبية الملونة مرورًا بأبراج المرايا ومجسمات الدراجون التي تتميز بالخداع البصري، بالإضافة إلى المسرح الروماني، ومن ثم تنقلهم عبر كهوف الجبل وأشهرها مغارة القارة التي تمتاز بدفئها في فصل الشتاء، وتناول الطعام على الساحة المطلة على نخيل الأحساء.
وقال مدير تشغيل شركة الأحساء للسياحة حيدر النويحل: “في العادة الزيارات كثيرة إلى الجبل لعمل جولة فقط، والآن مع الفعالية يستطيع السياح الاستمتاع بالأجواء وسط الصخور مع التعرف على الجبل وتاريخه خلال جولتهم”.
وجبل القارة من أبرز المعالم السياحية والثقافية في الأحساء، يجمع بين جمال الطبيعة والإرث الحضاري، ويشهد إقبالا كبيرا من الزائرين من داخل وخارج المملكة، للتعرف على معالم وتاريخ الجبل، الذي يعتبر أحد عوامل جذب السياحة في الأحساء، بفضل تكويناته الطبيعية.
فعالية مدينة الشتاء في #جبل_القارة تجذب السياح من داخل وخارج المملكةhttps://t.co/a2LVdAHYx9 pic.twitter.com/xTjRA7yiXb
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 18, 2023
وفق “أخبار 24”.