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جديد المحليات > بنك الرياض يوقع اتفاقيات تمويل لتطوير محطة الطاقة في حقل غاز الجافورة
18/01/2023   9:01 م

بنك الرياض يوقع اتفاقيات تمويل لتطوير محطة الطاقة في حقل غاز الجافورة

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وقع بنك الرياض اتفاقيات تعاون وتمويل مع شركة كوريا للطاقة الكهربائية، وبنك التصدير والاستيراد الكوري؛ بهدف التعاون في مشاريع وقطاعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وتوليد الطاقة المتجددة والتقليدية، ونقل وتوزيع الطاقة.

وتضمنت الاتفاقية دعم وتطوير حقل غاز الجافورة في المنطقة الشرقية الذي سيشتمل على بناء وملكية وتشغيل ونقل محطة توليد الكهرباء التي ستبلغ سعتها الإجمالية 320 مليون واط، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع ملياري ريال.

ويهدف مشروع غاز الجافورة أن يكون أكبر حقل غاز غير مصاحب في المملكة؛ من أجل توفير الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة المحلية، وتوفير المواد الأولية لإنتاج البتروكيماويات والهيدروجين الأزرق. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن حقل النافورة يعد أكبر حقل نفط بري تقليدي في العالم، حيث. يحتوي على نحو 200 تريليون قدم مكعب من موارد الغاز الرطب، ويبلغ طوله 170 كيلومتراً وعرضه 100 كيلومتر.

بنك الرياض يوقع اتفاقيات تمويل لتطوير محطة الطاقة في حقل غاز الجافورة

جديد المحليات
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