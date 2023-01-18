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جديد المحليات > “لينكدإن” تكشف عن الوظائف الأسرع نمواً في المملكة لعام 2023
18/01/2023   9:01 م

“لينكدإن” تكشف عن الوظائف الأسرع نمواً في المملكة لعام 2023

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أصدرت شركة “لينكدإن” بيانات جديدة، توضح أبرز الوظائف الأسرع نمواً في المملكة والإمارات خلال 2023، ومعظمها في قطاعات المبيعات، والتكنولوجيا، والبيئة، والموارد البشرية.

وأوضحت البيانات أن النمو بوظائف قطاع التكنولوجيا، يعكس حجم التحول الرقمي الحالي في كل من المملكة، والإمارات، بالإضافة إلى الاهتمام المتنامي بالبيانات والأتمتة الذي تشهده المنطقة.

وأشارت البيانات إلى أنه بالرغم من تباطؤ مستويات التوظيف في شهر ديسمبر 2022 بمقدار 10% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق؛ ما تزال مستويات التوظيف في ديسمبر 2022 أعلى مما كانت عليه في الشهر نفسه من عام 2020 بنسبة 37.1%.

الوظائف الأسرع نمواً في المملكة لعام 2023

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وفق “أخبار 24”.

“لينكدإن” تكشف عن الوظائف الأسرع نمواً في المملكة لعام 2023

جديد المحليات
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