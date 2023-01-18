نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مسؤول بإعاشة الحجاج: سنقدم 120 مليون وجبة.. وهذه أسباب الهدر
18/01/2023   8:58 م

مسؤول بإعاشة الحجاج: سنقدم 120 مليون وجبة.. وهذه أسباب الهدر

+ = -
521

أعلن رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة أحمد الشريف عن تقديم 90 مليون وجبة في مكة، و30 مليوناً في المشاعر المقدسة، ومثلها بالمدينة المنورة.

وأوضح الشريف لـ”أخبار 24″ أن الهدر في وجبات الطعام بالمشاعر المقدسة يحدث لسببين هما عدم تحديد الاحتياج الفعلي للوجبات وتقديم وجبات من القطاع الخيري دون تقنين، داعياً لحَوْكَمة الخدمات في المشاعر المقدسة ومعرفة الاحتياج الفعلي.

وأضاف أن هناك 3 مصانع تُعِدّ الوجبات في مكة وجدة والرياض تعمل بطاقة استيعابية عالية وبأعلى معايير الجودة، وأن الاستعدادات بدأت مع نهاية حج العام الماضي.

وأفاد بأنه سيُنسق مع الجهات الحكومية كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المشرفة على الجمعيات الخيرية في تقديم الوجبات الخيرية ترتيباً وتنسيقاً، وضبط توزيعها.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد العدد المطلوب لأن الاحتياج لتلك الجمعيات يسير جداً بسبب تأمين وجبات الحجاج بشكل كافٍ، كما أنه سيتم التعاقد مع الجمعيات الخيرية لحفظ الطعام لتقليل الهدر.

مسؤول بإعاشة الحجاج: سنقدم 120 مليون وجبة.. وهذه أسباب الهدر

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885246429.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.