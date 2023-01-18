مسؤول بإعاشة الحجاج: سنقدم 120 مليون وجبة.. وهذه أسباب الهدر

أعلن رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة أحمد الشريف عن تقديم 90 مليون وجبة في مكة، و30 مليوناً في المشاعر المقدسة، ومثلها بالمدينة المنورة.
وأوضح الشريف لـ”أخبار 24″ أن الهدر في وجبات الطعام بالمشاعر المقدسة يحدث لسببين هما عدم تحديد الاحتياج الفعلي للوجبات وتقديم وجبات من القطاع الخيري دون تقنين، داعياً لحَوْكَمة الخدمات في المشاعر المقدسة ومعرفة الاحتياج الفعلي.
وأضاف أن هناك 3 مصانع تُعِدّ الوجبات في مكة وجدة والرياض تعمل بطاقة استيعابية عالية وبأعلى معايير الجودة، وأن الاستعدادات بدأت مع نهاية حج العام الماضي.
وأفاد بأنه سيُنسق مع الجهات الحكومية كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المشرفة على الجمعيات الخيرية في تقديم الوجبات الخيرية ترتيباً وتنسيقاً، وضبط توزيعها.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد العدد المطلوب لأن الاحتياج لتلك الجمعيات يسير جداً بسبب تأمين وجبات الحجاج بشكل كافٍ، كما أنه سيتم التعاقد مع الجمعيات الخيرية لحفظ الطعام لتقليل الهدر.