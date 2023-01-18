خلال 2022.. منظومة التنمية دعمت الاقتصاد الوطني بأكثر من 135 مليار ريال

كشف تقرير رسمي اليوم (الأربعاء)، أن منظومة التنمية وقعت اتفاقيات تعاون إستراتيجية وتمويل مستفيدين لمختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع، لتتجاوز قيمة التمويل المعتمدة ومبالغ الدعم 135 مليار ريال في 2022.
جاء ذلك في التقرير الربعي الصادر من صندوق التنمية الوطني، والذي تحدث عن إنجازات منظومة التنمية في 2022، وتضم المنظومة صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له.
وأوضح التقرير أن منظومة التنمية حققت العديد من الإنجازات والاتفاقيات والبرامج التنموية المبتكرة التي أطلقتها خلال الربع الرابع من العام المنصرم، الرامية إلى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرؤية المملكة 2030.
دعم المنشآت الصغيرة
وأضاف أن المنظومة دشّنت أعمال بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي سيعمل على زيادة التمويل وسيسهم في سد الفجوة التمويلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع حصتها في الناتج المحلي الإجمالي بصفته محفزًا رئيسيًا لتمويل المنشآت، الذي كشف بدوره عن 6 منتجات تمويلية تم تصميمها لتلائم احتياجات القطاع ومتطلبات السوق.
وأشار التقرير إلى أنه خلال العام الماضي أيضا أصدر صندوق التنمية الوطني موافقته على تأسيس شركة الصندوق الصناعي للاستثمار التي تسعى إلى دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتنمية اقتصاد المملكة ورفع إسهام القطاع الخاص في الاستثمار.
وأبان أنه ضمن مساعي منظومة التنمية لتحقيق الاستدامة البيئية وتعظيم التنمية في قطاعات الصناعة، قدم صندوق التنمية الصناعية تمويلًا تنمويًا إستراتيجيًا لشركة سير (CEER) الوطنية لتأسيس أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية.
دعم قطاع الصناعة والطاقة
وتابع أن إجمالي القروض المعتمدة لعملاء الصندوق الصناعي بلغ 14 مليار ريال خلال 2022 لأكثر من 100 مشروع في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، كما قدم الصندوق من خلال أكاديميته التعليمية 95 برنامجًا وندوة استفاد منها أكثر من 9 آلاف متدرب ومتدربة.
ولفت التقرير إلى أنه بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030 وتوفير الحلول السكنية والتمويلية المستدامة، تجاوزت قيمة القروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية خلال العام الماضي 72 مليار ريال.
وأشار إلى أنه تم إنهاء عام 2022 بتمويل أكثر من 8600 منشأة صغيرة وناشئة بما يفوق 5 مليارات ريال، واعتماد مخصصات تمويلية تتجاوز 35 ملياراً للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك لتوسيع نطاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما تم اعتماد أكثر من 13 مليار ريال استفاد منها أكثر من 150 ألف مواطن ومواطنة.
تنمية رأس المال البشري
وفي مجال تنمية رأس المال البشري الوطني، وقّع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خلال الربع الأخير مذكرة تفاهم مع شركة “أرامكو”، بهدف تعزيز التعاون في تنمية الكفاءات وتمكين مبادرات برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفق التقرير. وفق “أخبار 24”.
وأكد التقرير أن إجمالي الدعم المقدم من “هدف” خلال العام الماضي بلغ 6.5 مليار ريال، وظّفها صندوق التنمية الوطني وَفْق شراكة فعّالة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لدعم وتمكين أبناء وبنات الوطن.
ويُعد الصندوق السعودي للتنمية الذراع التنموي الدولي للمملكة، ويمتد تاريخه التنموي الحافل على مدى أكثر من 48 عامًا ويصل لأكثر من 697 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في (84) دولة نامية حول العالم.