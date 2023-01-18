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18/01/2023   8:57 م

“الحياة الفطرية”: تسجيل عناكب “الأرجوب” للمرة الأولى في المملكة

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كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم (الأربعاء)، عن تسجيل عناكب “الأرجوب” للمرة الأولى في المملكة التي تنتمي لعائلة العنكبوت غازل النسيج الدائري.

وأوضح المركز أن العناكب جُمعت من نبات المرخ بقرية الحوراني بمنطقة جازان، موضحاً أن انتشارها الأكبر في البحر المتوسط وإفريقيا، وبعض البلدان الآسيوية، وتفضل البيئات شبه الصحراوية.

وأكد المركز أن هذا النوع يتميز ببطن خماسي الشكل، ونمط أبيض وأسود على رأسه الصدري، وتجلس تلك العناكب على رأسها في وسط شبكتها الكبيرة ذات الشكل المادة، وعادة ما تصنع نمطاً كثيفاً متعرجاً من الحرير اللزج بالقرب من مركز شبكاتها التي تصنعها ليلاً. وفق “أخبار 24”.

“الحياة الفطرية”: تسجيل عناكب “الأرجوب” للمرة الأولى في المملكة

جديد المحليات
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