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رياضة > تركي آل الشيخ يستضيف فريق نجوم الهلال والنصر قبل مواجهة باريس سان جيرمان (فيديو وصور)
19/01/2023   7:16 ص

تركي آل الشيخ يستضيف فريق نجوم الهلال والنصر قبل مواجهة باريس سان جيرمان (فيديو وصور)

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حرص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ على استضافة نجوم فريق نجوم الهلال والنصر بقيادة مارسيلو جالاردو قبل مواجهة باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض.

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه للاعبين في فيديو بثه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أول شيء يا شباب أنا سعيد برؤيتكم.. وأشكر كل من شارك في كأس العالم سواء النجم الكبير كريستيانو رونالدو أو نجوم المنتخب السعودي.. وأتمنى اليوم من نجوم المنتخب السعودي أن تحترفوا وترفعوا رأس بلادكم في الدوريات الكبيرة.. ودورينا أصبح دوري كبير الحمد لله”.

وأضاف تركي آل الشيخ :”مباراة الغد سوف يشوفها المليارات حول العالم وليس الملايين.. وتمثل مدينة عزيزة علينا كلنا.. وعاصمة بلدنا وأتمنى في الغد أن تأخذوا المباراة بجدية.. وأن يكون الكأس في الرياض”.

 كان مدير فريق موسم الرياض، ونجم المنتخب السعودي ونادي الشباب السابق خالد الشنيف، أعلن قائمة الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر، لمواجهة باريس سان جيرمان، الخميس القادم على “كأس موسم الرياض” ضمن فعاليات موسم الرياض 2022. وفق “أخبار 24”.

وضمت القائمة في حراسة المرمى كلا من محمد العويس وأمين بخاري. إلى جانب اللاعبين “عبدالإله العمري، وعلي لاجامي، وسعود عبدالحميد، وجانغ هيون سو، وعبدالله مادو، وسلطان الغنام، وخليفة الدوسري، وعلي البليهي، ولويس غوستافو، وعبدالله الخيبري، وعبدالله عطيف، ومحمد كنو”.

كما ضمت القائمة أيضًا كلا من سالم الدوسري، وسامي النجعي، وماتيوس بيريرا، وتاليسكا، وبيتي ماريتينز، وأندريه كاريو، وموسى ماريغا، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

نجوم الهلال والنصر

نجوم الهلال والنصر

نجوم الهلال والنصر

تركي آل الشيخ يستضيف فريق نجوم الهلال والنصر قبل مواجهة باريس سان جيرمان (فيديو وصور)

رياضة
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