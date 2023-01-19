“العدل” تُحدد خطوات تقديم طلب تنفيذ سند لأمر عبر “ناجز”

حددت وزارة العدل، الخطوات اللازمة لتقديم طلب تنفيذ سند لأمر عبر بوابة “ناجز” الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة، أن الخطوات تشمل تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، والضغط على “تقديم طلب تنفيذ” من لوحة المعلومات، ثم اختيار النوع “سند لأمر”، واختيار نوع السند الرئيسي ونوع السند الفرعي.
وأضافت أن الخطوات تتضمن أيضاً اختيار صفة مقدم الطلب “أصالة عن نفسه”، والتعهد بصحة البيانات، ثم الضغط على “التالي”، ومراجعة تفاصيل طلب التنفيذ ثم الضغط على تحديد الآيبان للمستخدم، وتعبئة تفاصيل النيابة والمرفقات، ثم الضغط على “التالي”.
ولفتت إلى أنه يتم بعد ذلك الضغط على خيار “منفذ ضده”، واختيار نوعه وتحديد جهة عمله وإقامته إن أمكن، ثم تعبئة بيانات جهة العمل والإقامة للمنفذ ضده، ثم مراجعة البيانات، والضغط على “إضافة”، ثم الضغط على حفظ واستمرار.
ونوهت إلى أن الخطوات تتضمن كذلك تعبئة بيانات السند والمبلغ، وإدخال تاريخ استحقاق السند، والضغط على “تحميل” لإرفاق السند على أن يكون ملوناً وبصيغة PDF، ثم الضغط على التالي لمراجعة الطلب، ومراجعة كافة البيانات المدخلة للتحقق من صحتها قبل التقديم. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن النظام سيستعرض المحاكم المتاحة بناءً على البيانات المدخلة، حيث يتم اختيار محكمة افتراضياً وفقاً للضوابط في حالة عدم توفر أي محكمة، ليتم الضغط على “حفظ وإرسال” لتأكيد الطلب، وبذلك يتم تقديم الطلب بنجاح.
#شرح_خدمة_عدلية | خطوات تقديم طلب تنفيذ سند لأمر عبر بوابة ناجز https://t.co/KkPiDn7UkR#ناجز_يغنيك pic.twitter.com/kj8LB5OW5n
— وزارة العدل (@MojKsa) January 18, 2023