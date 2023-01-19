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جديد المحليات > وزير “الشؤون الإسلامية” يوجه بالاكتفاء بـ4 سماعات خارجية في الجوامع والمساجد
19/01/2023   7:16 ص

وزير “الشؤون الإسلامية” يوجه بالاكتفاء بـ4 سماعات خارجية في الجوامع والمساجد

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وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، بالاكتفاء بـ 4 سماعات خارجية للجوامع لرفع الأذان.

وتضمن التوجيه إزالة السماعات الخارجية في الجوامع التي تزيد عن 4، بحيث تخزن السماعات الزائدة في مستودع لتوزيعها على المساجد التي لا يوجد بها عدد كافٍ.

يذكر أن الوزير دشن اليوم معرض المبادرات التطوعية بفرع الوزارة في القصيم، الذي يضم عددًا من الأركان لإدارات المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظات المنطقة والتي تستعرض منجزات وبرامج ومبادرات إدارات التطوع الحالية والمستقبلية.

وفق “أخبار 24”.

وزير “الشؤون الإسلامية” يوجه بالاكتفاء بـ4 سماعات خارجية في الجوامع والمساجد

جديد المحليات
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