وزير “الشؤون الإسلامية” يوجه بالاكتفاء بـ4 سماعات خارجية في الجوامع والمساجد

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، بالاكتفاء بـ 4 سماعات خارجية للجوامع لرفع الأذان.
وتضمن التوجيه إزالة السماعات الخارجية في الجوامع التي تزيد عن 4، بحيث تخزن السماعات الزائدة في مستودع لتوزيعها على المساجد التي لا يوجد بها عدد كافٍ.
يذكر أن الوزير دشن اليوم معرض المبادرات التطوعية بفرع الوزارة في القصيم، الذي يضم عددًا من الأركان لإدارات المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظات المنطقة والتي تستعرض منجزات وبرامج ومبادرات إدارات التطوع الحالية والمستقبلية.
“#وزير_الشؤون_الإسلامية” يوجه بالاكتفاء بـ4 سماعات خارجية في الجوامع والمساجدhttps://t.co/dVofppywWS pic.twitter.com/tgqmw2PRWT
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 18, 2023
وفق “أخبار 24”.