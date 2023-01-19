هل يهدد جاياردو مستقبل رامون دياز مع الهلال؟

يعاني الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز من غضب جماهيري خلال الفترة الأخيرة.
وتراجعت نتائج الهلال في الموسم الحالي من مسابقة دوري روشن السعودي، حيث حقق الهلال 8 انتصارات وتعادل في 5 مباريات وخسر مباراة وحيدة.
الهلال يحتل المركز الثاني برصيد 29 نقطة وبفارق أقل نقطة وحيدة عن النصر المتصدر، ولكن حامل لقب دوري المحترفين لعب 14 جولة في مقابل 13 جولة لكل من النصر والاتحاد والشباب والتعاون وقد يتراجع في ترتيب الدوري حال تحقيق هذه الفرق للفوز في المباراة المؤجلة لكل منها.
فرصة جاياردو
يوجد جاياردو في المملكة خلال الفترة الحالية لقيادة فريق موسم الرياض (نجوم الهلال والنصر) ضد باريس سان جيرمان.
ويلعب فريق الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان غدًا الخميس في مباراة ودية بكأس موسم الرياض.
موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أشار إلى أن الهلال قد يستغل تواجد جاياردو في الرياض ويفتح معه باب المفاوضات بشأن تولي تدريب الفريق.
وأوضح التقرير أن إدارة الهلال غير راضية عن تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الحالي خاصة قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.
ويستعد الهلال لخوض منافسات كأس العالم للأندية، ويستهل مشواره بمواجهة الوداد يوم 4 فبراير المقبل.
صائد الألقاب
صاحب الـ 45 عاما قاد ريفربليت منذ عام 2014 حتى أكتوبر 2022 وخلالها تمكن من تحقيق 9 بطولات.
وقاد جاياردو ريفر بليت لتحقيق كوبا ليبرتادورس مرتين وكأس الأرجنتين 3 مرات وكوبا سود أمريكانا مرة واحدة وكأس سوبر أمريكا الجنوبية 3 مرات.
إشادة تركي آل الشيخ
رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أثنى على قدرات المدرب مارسيلو جاياردو، بعدما تم اختياره لقيادة فريق موسم الرياض ضد باريس سان جيرمان.
وقال آل الشيخ في برنامج “كورة روتانا”: ” مُتحمس لهذا الحدث التاريخي، وأتمنى أن المدرب مارسيلو جاياردو لا يغادر السعودية ويتولى تدريب فريق سعودي، واختيارنا له، إلى جانب خبراته، أنه فكر في المباراة قبل المقابل المادي”.
وخاض فريق موسم الرياض، مساء الثلاثاء، أول تدريباته التحضيرية لمواجهة فريق باريس سان جيرمان، مساء الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض. وفق “أخبار 24”.
وتقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو زملاءه في الفريق تحت إشراف المدرب الأرجنتيني جاياردو.