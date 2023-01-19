بالفيديو والصور.. الأهلي يدخل المربع الذهبي بدوري يلو بهدف أمام الحزم

خطف فريق الأهلي فوزًا مهمًا أمام نظيره الحزم، بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 17 من دوري يلو.
وسجل فريق الأهلي هدفه خلال المباراة في الدقيقة 74 عن طريق لاعبه عبدالله المقرن.
وقفز الأهلي بهذا الفوز إلى المركز الرابع بجدول ترتيب دوري يلو برصيد 31 نقطة، فيما توقف رصيد الحزم عند النقطة 31 في المركز الثالث. وفق “أخبار 24”.
د74‘⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC
عبدالله المقرن يسجل الهدف الأول 👏#الأهلي_الحزم#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/lsP9Xb4YdK
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 18, 2023