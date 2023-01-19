نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد الخرج > بيهايف الخرج : فاطمة الصويغ متحدثة عن كتابها (من الأبطال إلى الأجيال )‏
19/01/2023   8:00 ص

بيهايف الخرج : فاطمة الصويغ متحدثة عن كتابها (من الأبطال إلى الأجيال )‏

+ = -
1327

   المركز الإعلامي :

استضاف مقهى حروف بالخرج فعالية في الشريك الأدبي التابع لهيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة ، حلت ضيفة اللقاء المميزة الأستاذة فاطمة بنت محمد الصويغ هي عنوان اللقاء ، حيث تحدثت باستفاضة حول كتابها : ( من مأاثر ملوك السعودية من الابطال إلى الاجيال قصص لليافعين ) والمطبوع عام 1442 بمشاركة الدكتور حمدان الحارثي في التاليف .

‏حضر اللقاء ما يزيد عن 64 حاضرا أعظمهم من الأخوات مما يدل على اهتمامهم بالثقافة والأدب ، وامتد اللقاء إلى قرابة الساعة والنصف .  ‏

إدارة الحوار الإعلامي الاستاذ سعود الضحوك والذي تحدث بوفاء عن والده الضيفه الراحل محمد بن سعد بن سعيد الصويغ ، والذي كان له أدوار بارزة في خدمة تاريخ محافظة الخرج وذلك اهتمامه الواضح بالتراث والأعمال الفنية التراثية رحمه الله.

  ‏فتح المجال للنقاش كل مداخلات والذي كانا الثناء والتقدير والرضا عن ما قدمته الضيفة في هذا اللقاء من عمل في كتابها المذكور وأتمنى لها التوفيق والسداد  .

والكاتبة فاطمة الصويغ : حاصلة على ماجستير في الدراسات الاسلامية ، تنقلت بين عدد من المناصب الإدارية في إدارة تعليم الخرج ووزارة التعليم ، منها مساعدة مدير تقنية المعلومات ، ومديرة مكتب وفاء لرعاية ابناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين بالخرج، وحالياً تعمل بوزارة التعليم لها العديد من البحوث والدراسات العلمية المنشورة منها (جنوح النساء إلى التطرف وسبل الوقاية ) و( الممارسين في برامج مكافحة التطرف) بالإضافة لكونها كاتبة في صحفية ( الخرج نت ) و صحيفة (لتعارفوا ا التابعة للهيئة الأوربية للمراكز الإسلامية ، وعضو سابق في اللجنة الثقافية ، ولها العديد من المشاركات المجتمعية ، وعدد من المؤلفات.

 

بيهايف الخرج : فاطمة الصويغ متحدثة عن كتابها (من الأبطال إلى الأجيال )‏

جديد الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885246519.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.