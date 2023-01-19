بيهايف الخرج : فاطمة الصويغ متحدثة عن كتابها (من الأبطال إلى الأجيال )‏

المركز الإعلامي :
استضاف مقهى حروف بالخرج فعالية في الشريك الأدبي التابع لهيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة ، حلت ضيفة اللقاء المميزة الأستاذة فاطمة بنت محمد الصويغ هي عنوان اللقاء ، حيث تحدثت باستفاضة حول كتابها : ( من مأاثر ملوك السعودية من الابطال إلى الاجيال قصص لليافعين ) والمطبوع عام 1442 بمشاركة الدكتور حمدان الحارثي في التاليف .
حضر اللقاء ما يزيد عن 64 حاضرا أعظمهم من الأخوات مما يدل على اهتمامهم بالثقافة والأدب ، وامتد اللقاء إلى قرابة الساعة والنصف .
إدارة الحوار الإعلامي الاستاذ سعود الضحوك والذي تحدث بوفاء عن والده الضيفه الراحل محمد بن سعد بن سعيد الصويغ ، والذي كان له أدوار بارزة في خدمة تاريخ محافظة الخرج وذلك اهتمامه الواضح بالتراث والأعمال الفنية التراثية رحمه الله.
فتح المجال للنقاش كل مداخلات والذي كانا الثناء والتقدير والرضا عن ما قدمته الضيفة في هذا اللقاء من عمل في كتابها المذكور وأتمنى لها التوفيق والسداد .
والكاتبة فاطمة الصويغ : حاصلة على ماجستير في الدراسات الاسلامية ، تنقلت بين عدد من المناصب الإدارية في إدارة تعليم الخرج ووزارة التعليم ، منها مساعدة مدير تقنية المعلومات ، ومديرة مكتب وفاء لرعاية ابناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين بالخرج، وحالياً تعمل بوزارة التعليم لها العديد من البحوث والدراسات العلمية المنشورة منها (جنوح النساء إلى التطرف وسبل الوقاية ) و( الممارسين في برامج مكافحة التطرف) بالإضافة لكونها كاتبة في صحفية ( الخرج نت ) و صحيفة (لتعارفوا ا التابعة للهيئة الأوربية للمراكز الإسلامية ، وعضو سابق في اللجنة الثقافية ، ولها العديد من المشاركات المجتمعية ، وعدد من المؤلفات.