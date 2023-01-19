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جديد المحليات > 3 قواعد لتجنب ظهور الشيب لدى الشباب
19/01/2023   2:44 م

3 قواعد لتجنب ظهور الشيب لدى الشباب

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نصحت أخصائية روسية في مجال أمراض المناعة والأمراض الجلدية، باتباع 3 قواعد ذهبية لتجنب ظهور علامات الشيب في مرحلة الشباب وخاصة في الشعر.

وأوضحت الدكتورة سفيتلانا توربوفسكايا أن سبب ظهور الشعر في سن الشباب قد يكون وراثيا، ولكنه في أحيان كثيرة يكون ناتجا عن أمراض المناعة وأسباب أخرى يمكن تجنبها، عبر اتباع 3 نصائح.

تجنب الإجهاد

الإجهاد

نصحت ” توربوفسكايا” بتجنب الإجهاد وكل ما يؤثر على الجهاز المرتبط بالاستجابة للتهديدات الخارجية، لأنه مسؤول عن بصيلات الشعر غير المصبوغة، وهذا يساهم في ظهور الشيب، الذي ينتج عن نقص صبغة الميلانين التي تعطي لونا للشعر.

النظام الغذائي

النظام الغذائي

قالت الطبيبة الروسية إن النظام الغذائي يؤثر في ظهور الشيب المبكر، لأن نقص فيتامين В12 والحديد والزنك وفيتامين D3 يؤدي إلى نقص صبغة الميلانين في الشعر، لذلك نصحت بإضافة الجوز واللحوم الخالية من الدهون والشوكولاتة الداكنة والأفوكادو والحبوب الكاملة والفواكه الطازجة إلى النظام الغذائي.

عدم التدخين

التدخين

شددت الأخصائية على ضرورة الإقلاع عن التدخين كونه من الأسباب الهامة لظهور الشيب مبكرا، إذ إنه يؤثر على إنتاج صبغة الميلانين، كما نصحت بتناول مكملات الحديد وحمض الفوليك للحفاظ على لون الشعر الطبيعي

وفق “أخبار 24”.

3 قواعد لتجنب ظهور الشيب لدى الشباب

جديد المحليات
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