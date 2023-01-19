دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال؛ لتقديم إقراراتهم عن شهر ديسمبر الماضي والربع الرابع من 2022م.
وأوضحت الهيئة أن آخر موعد هو 31 من شهر يناير الجاري، وحثت المكلفين من قطاع الأعمال للمسارعة بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني، أو السداد عبر التطبيق (ZATCA)؛ تجنباً للغرامة 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة المتعين الإقرار بها.
ودعت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات للتواصل عبر الرقم الموحد (19993)، على مدار 24 ساعة أو حسابها على تويتر (@Zatca_Care)أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
وفق “أخبار 24”.