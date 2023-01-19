وزارة الاقتصاد و”UpLink” تطلقان تحديا للتصدي لمخاطر الأمن الغذائي

أطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع ” UpLink”، منصة الابتكار المفتوحة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تمثل تحديًا ابتكاريًا للمشاركين بهدف حشد حلول تحولية تسهم في توفير الأغذية المحلية بالبلدان المتضررة من شحّ الأمطار والجفاف والتصحر.
وقالت الوزارة إنه جرى إعلان التحدي خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023 المنعقد في دافوس، في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتطوير حلول مبتكرة لأبرز التحديات في العالم من خلال التعاون والتشارك.
وأضافت أن المجموعة الفائزة ستحصل على 100 ألف فرنك سويسري لتنفيذ المشروع وتوسيع نطاقه في المناطق القاحلة، مشيرة إلى أن هذا التحدي هو الأول من أصل تحديين يتمحوران حول الأنظمة الغذائية، وسيتم إطلاق التحدي الثاني بوقت لاحق من عام 2023 بشأن الزراعة الذكية مناخيًا.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، إن المملكة تسعى لأن تكون مسرّعةً رئيسية للابتكار من أجل أن تسخّر الموارد لتمكين ودعم رواد الأعمال الراغبين في معالجة تحدي الأمن الغذائي في المناطق القاحلة. وفق “أخبار 24”.
ويهدف التحدي إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين إمدادات الأغذية الصحية في المناطق القاحلة من خلال دعم الحلول ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتعليمي البارز لتعزيز سلاسل القيمة الغذائية المحلية.
وتأتي المبادرة في الوقت الذي يعاني فيه نحو 828 مليون إنسان من الجوع، بينما يعاني 2.3 مليار إنسان من مخاطر الأمن الغذائي، كما أنّ هناك 3.1 مليارات إنسان على مستوى العالم عاجزون عن تحمل تكاليف النظام الغذائي الصحي.