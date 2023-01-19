بن جمعة : انتهى زمن المساعدات غير المحسوبة

“انتهى زمن المساعدات غير المحسوبة، وستكون مرتبطة بإصلاحات حقيقية تغني الدول المستفيدة عن طلب المساعدات”، بهذه العبارة علق عضو مجلس الشورى السابق المحلل الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة على ما صرح به وزير المالية حول تغيير طريقة المملكة في المنح والودائع التي كانت تعطى دون أي شروط، يهدف إلى تحفيز متلقي هذه المساعدات أو الودائع على استثمارها لإصلاح اقتصادهم وتعزيز مواردهم المالية بدلا من الاستمرارية في طلب المزيد من المساعدات والتي لها تكاليف كبيرة على الحكومة السعودية التي تفرض ضرائب على الشركات وعلى المستهلكين من أجل تعزيز إيراداتها.
وأكد الدكتور فهد بن جمعة في تصريح لـ “أخبار 24” على أنه يجب على هذه الدول عمل نفس الشيء من أجل تعزيز إيراداتها وأن لا تتوقع المزيد من المساعدات بدون شروط محددة.
لافتاً إلى أنه بذلك ستكون المساعدات مستقبلا محددة وبشروط تهدف إلى عمل الإصلاحات والاستقلالية.
وأكد المحلل الاقتصادي أن ذلك سيشجع الدول التي تطلب المساعدات المالية على اتخاذ قرارات داخلية لإيجاد حلول من أجل زيادة إيراداتها.
واختتم الدكتور فهد بن جمعة تصريحه قائلاً: انتهى زمن المساعدات غير المحسوبة والهادفة إلى إصلاحات حقيقية تغنيها عن طلب المساعدات.
وأكد أنه لن يكون طلب المساعدات بالأمر السهل من اليوم.