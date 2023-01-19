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جديد المحليات > خضع لـ11 عملية في أسبوع.. انقاذ حياة شاب تعرض لحادث مروري بتبوك
19/01/2023   6:23 م

خضع لـ11 عملية في أسبوع.. انقاذ حياة شاب تعرض لحادث مروري بتبوك

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نجح فريق طبي متخصص في جراحة العظام بمستشفى الملك خالد بتبوك في إنقاذ حياة شاب بالعقد الثالث من العمر تعرض لحادث مروري أدى إلى إصابته بعدة إصابات متفرقة بالجسم، إذ تم إجراء 11 عملية جراحية على 3 مراحل خلال 7 أيام.

وأوضحت صحة تبوك أن المرحلة الأولى شملت تثبيتا جراحيا مفتوحا لكسر في الورك الأيسر وكذلك لكسور متفتتة في الفخذ الأيسر وأيضا عظام الساق الأيمن ومفصل الركبه الأيمن.

وأشارت إلى أنه بعد 3 أيام بدأت المرحلة الثانية بتثبيت كسور متفتتة في مفصل الساق الأيسر والكاحل الأيسر، مع تثبيت خلع في مفصل الكاحل الأيسر وكذلك إزالة الضغط من العصب الكعبري الأيسر، بعدها تم تثبيت كسور متفتتة في العضد الأيسر. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن المرحلة الثالثة شملت تثبيت كسور متفتتة في عظام الحوض الأمامية بشريحة معدنية ومسامير، مع ثبيت جراحي لخلع أمامي في مفصل الحوض الأمامي، مؤكدة أن جميع مراحل العمليات تمت بنجاح.

خضع لـ11 عملية في أسبوع.. انقاذ حياة شاب تعرض لحادث مروري بتبوك

جديد المحليات
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