بالفيديو والصور.. الاتحاد يتصدر دوري روشن مؤقتًا بثلاثية أمام الفيحاء

تصدر فريق الاتحاد مؤقتًا جدول ترتيب النسخة الحالية من دوري روشن بعد الفوز بثلاثية نظيفة أمام نظيره الفيحاء خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضِمن منافسات الجولة الـ14.
وسجل ثلاثية فريق الاتحاد خلال المباراة كل من: إيغور كورنادو بعد مرور 23 دقيقة، عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء في الدقيقة 45+1 وهارون كمارا في الدقيقة 45+3.
ورفع فريق الاتحاد رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 31 في صدارة مؤقتة لجدول ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد الفيحاء عند النقطة 15 في المركز 12.
ملخص بأبرز أحداث المباراة:
وبدأ الشوط الأول من المباراة بسيطرة من قِل لاعبي الاتحاد على الكرة أسفرت عن تقدم الاتحاد بهدف أول بعد مرور 24 دقيقة بتسديدة مُتقنة من لاعبه البرازيلي إيغور كورنادو من ركلة حرة مباشرة.
وحاول الفيحاء مُعادلة النتيجة بتسديدة في الدقيقة 29 من لاعبه باولينيو ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.
وعاد لاعب الاتحاد إيغور كورنادو للتسديد مُجددًا في الدقيقة 42 ولكنها مرت بجوار مرمى الفيحاء.
واحتسب حكم المباراة في الدقيقة 44 ركلة جزاء للاتحاد بعدما عرقل لاعب الفيحاء أسامة الخلف اللاعب عبدالرزاق حمدالله. وسجل لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني للاتحاد بعد تسديده ركلة الجزاء بنجاح.
وأضاف لاعب الاتحاد هارون كمارا الهدف الثاني للاتحاد بتسديدة من داخل منطقة جزاء الفيحاء سكنت الشباك في الدقيقة 45+3. وفق “أخبار 24”.
ودفع المدير الفني لفريق الاتحاد نونو سانتو مع بداية الشوط الثاني باللاعب عبدالرحمن العبود بدلاً من رومارينهو.
وسدد لاعب الفيحاء نواكايمي كرة في الدقيقة 49 ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.
وأرسل لاعب الفيحاء علي الزقعان كرة عرضية حولها زميله حسين الشاويش برأسه بجوار المرمى في الدقيقة 55.
وسدد لاعب الاتحاد إيغور كورنادو كرة جديدة في الدقيقة 58 ولكن تصدى لها حارس مرمى الفيحاء.
وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي: مارسيلو غروهي – زكريا هوساوي- أحمد حجازي – أحمد شراحيلي – مدالله العليان – طارق حامد – برونو هنريكي – كورنادو – رومارينهو – هارون كمارا- عبدالرزاق حمدالله.
وجلس على مقاعد البدلاء كل من: عبدالله الجدعاني، أحمد بامسعود، مهند الشنقيطي، عبدالرحمن العبود، حمدان الشمراني، عمر هوساوي، مروان الصحفي، عوض الناشري، محمد الصيعري”.
وجاء تشكيل الفيحاء على النحو التالي: فلاديكير ستويكوفيتش، أسامة الخلف، محمد البقعاوي، سامي الخيبري، حسين الشويش، بندر ناصر، ريكاردو ريلر، باولينيو، سلطان مندش، فيكتور، ميلان فافكوف.
وجلس على مقاعد البدلاء كل من:مسلم آل فريح، عبدالرحمن السفري، ترايكوفسكي، عبدالله الشامخ، علي الزقعان، محمد مجرشي، سعود زيدان، علي النمر، أنتوني نواكايمي.
⚽️شاهد هدف #إيغور_كورنادو للاتحاد في مرمى الفيحاء
( الاتحاد 1 – 0 الفيحاء )#الاتحاد_الفيحاء#دوري_روشن_السعوديpic.twitter.com/ydNWRv67jQ
— سبورت 24 (@sporty_24) January 19, 2023
🎥 لحظة تسجيل الهدف الثاني للاتحاد عن طريق اللاعب عبدالرزاق حمدالله#الاتحاد_الفيحاء#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/av1uZC2Vtf
— سبورت 24 (@sporty_24) January 19, 2023
د45+3′ الهدف الثالث لـ #الاتحاد عن طريق كمارا
الاتحاد 3 × 0 الفيحاء#الاتحاد_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/XUxirco8Bb
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 19, 2023