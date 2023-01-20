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جديد المحليات > طقس اليوم.. أجواء غائمة وسحب ممطرة على عدة مناطق بينها مكة والمدينة
20/01/2023   8:20 ص

طقس اليوم.. أجواء غائمة وسحب ممطرة على عدة مناطق بينها مكة والمدينة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أن الحالة الجوية ستشمل أيضاً أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، كما لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (30 درجة بمكة المكرمة، و29 درجة بجدة، و25 درجة بالمدينة المنورة، و19 درجة بالرياض والدمام وأبها).

طقس اليوم.. أجواء غائمة وسحب ممطرة على عدة مناطق بينها مكة والمدينة

جديد المحليات
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