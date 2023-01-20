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جديد المحليات > النيابة العامة: تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعر “جريمة”.. وهذه عقوباتها
20/01/2023   8:20 ص

النيابة العامة: تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعر “جريمة”.. وهذه عقوباتها

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أكدت النيابة العامة، أن تغيير حقيقة منتج بترولي “مُسعر” حتى يتم إظهاره بأنه غير “مُسعر” يُعد من الجرائم الكبيرة، وذلك وفقاً لنظام التجارة بالمنتجات البترولية.

وأوضحت النيابة العامة، أن عقوبات هذه الجريمة تشمل السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 أضعاف قيمة المنتج بالسعر الدولي، مع مضاعفة العقوبة في حال العودة، فضلاً عن مصادرة المنتج البترولي.

ونوهت إلى أن المنتجات البترولية المقصودة تشمل الزيت الخام ومشتقاته بما فيها وقود الطائرات، والكيروسين، والبنزين، والديزل، وزيت الوقود، والإسفلت.

النيابة العامة

وفق “أخبار 24”.

النيابة العامة: تغيير حقيقة منتج بترولي مُسعر “جريمة”.. وهذه عقوباتها

جديد المحليات
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