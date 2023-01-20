رئيس الهيئة الملكية: الرياض في تطور سريع سعياً لاستضافة إكسبو 2030

قال رئيس الهيئة الملكية للرياض فهد الرشيد، إن المملكة تسعى لاستضافة معرض “إكسبو 2030” وتمضي قدماً في خططها لتحويل عاصمتها إلى عاصمة عالمية كبرى.
وأضاف الرشيد، أن الميزانية الموضوعة لبناء موقع إكسبو والتي تصل إلى 8 مليارات دولار قليلة مقارنة باستثمارات البناء الحالية البالغة 400 مليار دولار في المدينة التي يصل عدد سكانها إلى 8 ملايين نسمة.
ولفت على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إلى أن المملكة تبني أكبر شبكة مواصلات وأكبر مطار في العالم، كما يجري إنشاء أكثر من 30 مشروعاً ضخماً حالياً، وبالتالي فإن المدينة تشبه خلية نحل للنشاط الاقتصادي.
وتحدث الرشيد عن الحريات الدينية في المملكة التي لا تسمح لغير المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية علانية، قائلاً إن “هناك مستوى من الانفتاح يحدث”، مشيراً إلى أنه لا يعتقد بأن هناك سماح بالكحوليات في الرياض بحلول عام 2030، لكن يمكن اعتبار ذلك وسيلة للتخلص من السموم. وفق “أخبار 24”.
وستكون المملكة ثاني دولة عربية تستضيف معرض إكسبو بعد الإمارات في حالة وقع الاختيار عليها، حيث يتوقع الإعلان عن الدولة المُستضيفة لمعرض إكسبو 2030 في نوفمبر وسط تنافس بين الرياض وروما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية وأوديسا الأوكرانية.
وتطمح المملكة إلى زيادة مساحة عاصمتها وعدد السكان بها إلى المثلين عن طريق ضخ استثمارات إجمالية تبلغ نحو 800 مليار دولار في إطار خطة رؤية 2030، التي تهدف إلى تطوير المملكة وتنويع مصادر اقتصادها بدلاً من الاعتماد على عائدات تصدير النفط.