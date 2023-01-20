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جديد المحليات > “أبشر” يطرح مزادين للوحات المميزة أسبوعياً
20/01/2023   8:19 ص

“أبشر” يطرح مزادين للوحات المميزة أسبوعياً

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أعلنت منصة أبشر، اليوم الخميس، عن تحديث آلية طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة، وذلك سعيًا لتقديم خدمة المزاد بأفضل آلية وحرصًا على إتاحته لأكبر شريحة من العملاء.

وأوضحت المنصة أنه سيتم طرح مزادين أسبوعيًا، على أن يبدأ المزاد الأول يوم الأحد وينتهي الاثنين، ويبدأ المزاد الثاني يوم الأربعاء وينتهي الخميس، وسيتم الإعلان عن المزادات الاستثنائية ومدتها قبل إطلاقها.

وأشارت إلى أنه سيتم العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من مزاد يوم الأحد المقبل 22 يناير 2023 الموافق 29 جمادى الآخرة 1444هـ.

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وفق “أخبار 24”.

“أبشر” يطرح مزادين للوحات المميزة أسبوعياً

جديد المحليات
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