أول تعليق من رونالدو بعد مواجهة ميسي في كأس موسم الرياض

أبدى مهاجم النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سعادته بالعودة إلى التسجيل من جديد، في أول ظهور له داخل الملاعب السعودية، بعد انضمامه رسميا غلى صفوف فريق النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ونشر رونالدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور أثناء مشاركته في المباراة ومن بينها صورة جمعته بالأرجنتيني ليونيل ميسي، وعلق عليها قائلا: “سعيد للغاية بالعودة إلى أرض الملعب من جديد، وأيضا بالعودة للتسجيل.. وأمر لطيف أن أرى بعض من أصدقائي القدامى”. وفق “أخبار 24”.
وشارك رونالدو رفقة فريق موسم الرياض الذي جمع نجوم الهلال والنصر، ضد باريس سان جيرمان، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وسجل النجم البرتغالي هدفين، لكن باريس سان جيرمان توج بالكأس بعد الفوز بخماسية مقابل 4 أهداف لفريق المملكة.
So happy to be back on the pitch, and on the score sheet!! And nice to see some old friends!👍🏼 pic.twitter.com/qZqKGHsrVD
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 19, 2023