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رياضة > وزير الرياضة: كأس موسم الرياض سهرة كروية رائعة في موطن الأحداث الرياضية الكبرى
20/01/2023   8:19 ص

وزير الرياضة: كأس موسم الرياض سهرة كروية رائعة في موطن الأحداث الرياضية الكبرى

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أثنى وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على مباراة كأس موسم الرياض التي جمعت فريق الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان على استاد الملك فهد الدولي.

وكتب الفيصل عبر “تويتر”: “شكراً لقائدنا الملهم سيدي ولي العهد الذي يحفزنا جميعا لكل نجاح وتميز. ألف مبروك لأخي معالي المستشار تركي آل الشيخ نجاح الحدث”.

وأضاف “شكراً للاعبي النصر والهلال وباريس سان جيرمان على المتعة الكروية في موطن الأحداث الرياضية الكبرى”. وفق “أخبار 24”.

وتوج نادي باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض على حساب نجوم الهلال والنصر.

وفاز النادي الفرنسي على فريق الهلال والنصر بنتيجة 5-4 بعد مباراة مثيرة وممتعة على استاد الملك فهد الدولي.

وزير الرياضة: كأس موسم الرياض سهرة كروية رائعة في موطن الأحداث الرياضية الكبرى

رياضة
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