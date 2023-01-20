المملكة توسع الشراكة الاستراتيجية مع بريطانيا والهند في عدة مجالات

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، مع وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية بالمملكة المتحدة جرانت شابس، توسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وتضمن توسيع الشراكة عدة مجالات منها العلوم والتقنية والفضاء؛ وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.
كما ناقش “السواحة” مع الوزير الفيدرالي للسكك الحديدية والاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي شرى فايشناو، تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات التقنية، والابتكار وريادة الأعمال الرقمية.
وتطرق اللقاء الذي حضره محافظ هيئة الاتصالات، والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي، ملفات الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين 2023.
وفق “أخبار 24”.