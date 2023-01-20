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جديد المحليات > قليلة من وقتك وكثيرة على صحتك.. “الصحة” توضح فوائد 30 دقيقة من المشي
20/01/2023   5:20 م

قليلة من وقتك وكثيرة على صحتك.. “الصحة” توضح فوائد 30 دقيقة من المشي

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سلطت وزارة الصحة الضوء على فوائد المشي لمدة 30 دقيقة، مشيرة إلى أن هذه الدقائق تعد قليلة وتعادل 2% من يوم الفرد لكنها تؤثر بشكل إيجابي على صحته.

وأضافت أن المشي له تأثيرات إيجابية فيما يتعلق باللياقة، وتدفق الدم، وصحة العظام، والقلق، والاكتئاب، والأمراض المزمنة، مشددة على ضرورة ارتداء حذاء مشي مناسب وملابس مريحة عند ممارسة هذه الرياضة.

وأكدت الوزارة على فوائد المشي باستعراض تجربة أحد المواطنين مع هذه الرياضة، حيث ذكر عبدالعزيز اليحيى أنه بدأ في المواظبة على المشي من 4 سنوات تقريبا، حيث يخرج في الفجر ويمارسها لمدة 3 ساعات ونصف، كما يكرر الأمر ذاته من المغرب وحتى وقت صلاة العشاء.

وأضاف أنه وجد في المشي وقاية من الأمراض، وفيه أيضا نشاط وحيوية، فضلا عن أن المشي يساعد في حرق دهون الجسم بشكل أسرع وبوقت أقل، كما أنه لا يحتاج إلى جهد ولا يكون فيه إصابات أو مخاطر.

المشي

وفق “أخبار 24”.

قليلة من وقتك وكثيرة على صحتك.. “الصحة” توضح فوائد 30 دقيقة من المشي

جديد المحليات
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